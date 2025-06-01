محافظ المنوفية يوجه بإدراج طريق "شبين الكوم -طنبدي" بخطة الرصف الجديدة

المنوفية- أحمد الباهي:

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى على مستوى مراكز ومدن المحافظة للدفع بمنظومة العمل وتسريع معدلات الأداء لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير عام مديرية الطرق، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وممثلي عدد من الشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنوفية مع ممثلي الشركات مستجدات الموقف الحالى لخطة رصف الطرق للوقوف على نسب تنفيذ كل شركة على حدة وفقاً لحجم الأعمال المسندة إليهم، وكذا المشروعات الخدمية المسندة للهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية الطرق والتحديات التي تحول دون نسب التنفيذ، وكلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الانتهاء من إجراءات طرح المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد بميدان سيدي خميس بحي غرب شبين الكوم تمهيداً لافتتاحه بالعيد القومي، فضلاً عن إجراء معاينة ميدانية بشأن تطوير ورفع كفاءة حديقة الباجور وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإدراج أعمال رصف وتطوير شارع السوق النموذجي بمنطقة التمانيات بمنوف ضمن خطة رد الشئ لأصله، وكذا رصف طريق موقف الشهداء ضمن خطة الاستثمارية للعام المالي القادم مشدداً بتسريع وتيرة العمل بقطاع رصف الطرق لما له من أهمية قصوى في تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً علي الشركات المنفذة بضرورة مضاعفة الجهود في تنفيذ أعمال الجزيرة الوسطي بمدخل شبين الكوم الجديد أغلي تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب - ميت خاقان" والتي تتضمن (التشجير، الإنارة، الرخام) تمهيدًا لافتتاحه بالعيد القومي للمساهمة في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.

وأكد محافظ المنوفية أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.