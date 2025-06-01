مصرع سيدة سقطت من سيارة أجرة فى الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

لقيت ربة منزل، مصرعها، اليوم الأحد، أثناء استقلالها سيارة أجرة سرفيس بشارع أحمد شوقي التابع لمدينة الفيوم .

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم"أول" بمصرع دعاء جمال محمود 25 عاما – ربة منزل، مقيم بشارع أحمس بمنطقة المشتل بحي الجامعة بمدينة الفيوم.

وانتقل لموقع الحادث النقيب تامر على عبد الرازق من ضباط قسم شرطة الفيوم " أول" والذى أشرف على نقل السيدة لمشرحة مستشفى جامعة الفيوم.

تبين من تحريات المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، أن السيدة كانت تستقل سيارة سرفيس أجرة قادمة من مقر عملها الى منزلها وأثناء نزولها السيارة السرفيس الرياضى، التى كانت تستقلها فى الجهة المواجهة لاستاد الفيوم، حيث سقطت من السيارة على رأسها مما أدى إلى وفاتها.

جرى القبض على سائق السيارة الأجرة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.