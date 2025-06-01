محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام الدراسى 2024 / 2025 للشهادة الإعدادية.

وتفقد المحافظ لجان الامتحانات بمدرسة الفصول الاعدادية الملحقة، والتى تضم 605 طالب وطالبة بواقع 30 لجنة إمتحانية، كما تفقد المحافظ أيضاً العملية الإمتحانية داخل مدرسة أحمد طه حسين، والتى تضم 176 طالب وطالبة داخل 10 لجان امتحانية

واطمأن الدكتور إسماعيل كمال على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

وأضاف محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن اللجان الإمتحانية تضم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية ، و 15 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية ، و 54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وكشف تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الامتحانات، مع التشديد على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول ومنع الغش ، وتم أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى ، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة.