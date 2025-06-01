مكنتش قاصدة أموتها.. اعترافات أم قتلت ابنتها الحامل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في اعترافات صادمة أمام النيابة العامة بقنا، أدلت الأم المتهمة بإنهاء حياة ابنتها الحامل، بتفاصيل الواقعة المأساوية، مؤكدة: "مكنتش قاصدة أموتها".

وروت الأم تفاصيل المشاجرة التي أودت بحياة ابنتها، قائلة: "ابنتي كانت تعيش حالة من الضيق والضجر عندي بعدما تركت منزل زوجها بسبب خلافات متكررة. حاولت مرارًا إقناعها بالعودة لزوجها لكنها كانت ترفض بشدة".

وأضافت: "في المرة الأخيرة، تطورت المشادات الكلامية بيننا إلى حد دفعني للتعدي عليها بالضرب. كنت مضايقة ومتنرفزة، ضربتها بيدي لأجعلها تعود لزوجها، لكن لم أكن أعلم أن روحها ستصعد. ماتت، لم أكن أقصد ذلك".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع سيدة حامل إثر تعرضها للضرب في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

كشفت التحريات أن المجني عليها، المتزوجة منذ أشهر وحامل، تعرضت للضرب من قبل والدتها بعد رفضها العودة إلى منزل زوجها بسبب خلافات دفعتهما لترك منزل الزوجية.

وجرى نقل جثمان المجني عليها إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها بشكل كامل.