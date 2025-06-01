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تعليم أسيوط ترصد تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية وتحقق في الواقعة

12:11 م الأحد 01 يونيو 2025

الشهادة الإعدادية

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أسيوط- محمود عجمي:

رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تداول نموذج لأسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، عبر مجموعات الغش الإلكتروني، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية، أن الجهات المعنية بدأت التحقق من صحة النموذج المتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الغش الإلكتروني.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام أحد الطلاب بتصوير ورقة الأسئلة بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان، وجارٍ تحديد هويته وضبطه بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المصدر على أن المديرية لن تتهاون في مواجهة محاولات الغش، مشيرًا إلى تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تصوير أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من أداء الامتحان.

وأشار إلى أن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بضرورة فتح مظاريف الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الطلاب داخل اللجان، لضمان سرية الامتحانات ومنع أي تسريب محتمل.

يُذكر أن نحو 77 ألفًا و812 طالبًا وطالبة يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية (الدور الأول) في مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، موزعين على لجان الامتحانات بمختلف مراكز المحافظة.

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