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"مات في الشقة من أيام".. العثور على جثة رجل داخل مسكنه بالمنوفية- صور

08:24 ص الأحد 01 يونيو 2025
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    العثور على جثة رجل داخل مسكنه بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة راجل داخل مسكنه بعد أن فوجئوا بازياد وتيرة انبعاث رائحة كريهة من منزله نتيجة وفاته.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة رجل يُدعى "محمد حسن حافظ" 47 عامًا، متوفى منذ أيام داخل مسكنه وبكامل ملابسه.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ تقرر نقل المتوفى إلى مستشفى أشمون العام.

أكد نجل المتوفى في التحقيقات، أن والده انفصل مؤخرًا عن زوجته ومرّ بأزمة نفسية، نافيًا وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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