إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توك توك، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توك توك، أمام مدخل قرية التضامن التابعة لمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: "شريف.م.ف"، 37 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفى.م.خ"، 29 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله "آدم"، 3 أعوام، بجرح قطعي بفروة الرأس، و"محمود .م.خ"، 44 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ونجلته "هدى"، 14 عامًا، بجرح ونزيف بالفم، و"أسماء.س.ع"، 35 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، مع جرح بفروة الرأس، وشقيقتها "رشا" 43 عامًا، باشتباه كسر القدم اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.