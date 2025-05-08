يفتتحه رئيس الوزراء اليوم.. معلومات عن المستشفى العام الجديد بطنطا -صور

الغربية- مروة شاهين:

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة الغربية برفقته الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المستشفى العام الجديد بطنطا، الذي يُعد صرحًا طبيًا حديثًا يستهدف تعويض مستشفى المنشاوي العام، وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير تقنيات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين داخل وخارج المحافظة.

وحسب تصريحات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، يمثل المستشفي العام الجديد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية، حيث يوفر خدمات متنوعة وعالية الجودة.

كما يقع المستشفى العام الجديد بمنطقة سبرباي، ويمتد على مساحة 13,100 متر مربع، ويضم 4 طوابق تشمل 11 غرفة عمليات، 26 حضانة للأطفال المبتسرين، 45 سرير عناية وعزل، 232 سرير إقامة وحروق، 19 سرير استقبال وطوارئ، 33 وحدة غسيل كلوي، و 21 عيادة خارجية، بإجمالي 294 سرير.

بلغت تكلفة المشروع 710 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال، ليكون جاهزًا للافتتاح اليوم، بعد العمل عليه منذ أغسطس 2019.

واعتبر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المستشفى العام الجديد بطنطا منارة طبية تغير وجه الرعاية الصحية في الدلتا.

وأكد الجندي، أن المستشفى تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وكوادر متخصصة.

أشار الجندي، إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير الخدمات الصحية، موضحًا أن المستشفى سيكون نقطة تحول لمستقبل الرعاية الصحية بالمنطقة، مع ضمان تشغيله بأفضل صورة لخدمة جميع المواطنين.