مشنقة في جنش المروحة.. سيدة تنهي حياتها بسوهاج وزوجها يكشف السبب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدمت ربة منزل على الانتحار بحبل في جنش مروحة السقف، بسبب معاناتها من مرض نفسي ومحاولتها الانتحار عدة مرات سابقة، بسوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بقيام ربة منزل بالانتحار دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتبين من التحريات قيام المدعوة "جيهان. ع. م"، 28 عامًا، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة سوهاج، بالانتحار وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد جثة هامدة وإيداعها في المشرحة، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبفحصها عثر على سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال كل من زوجها "الحسيني. ج. ا" 34 عامًا، عامل، وشقيقها "فيصل" 48 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز جهينة، قرر الأول بإقدام المذكورة على الانتحار بتعليق نفسها في حبل مربوط من جنش مروحة في سقف الغرفة بشقة بالطابق الرابع وقام بإنزالها ونقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت، وأضاف بأنها تعاني من مرض نفسي وسبق لها محاولة الانتحار أكثر من مرة، وأيد الثاني ما جاء بأقواله ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.