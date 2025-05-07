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حريق هائل في كسارة بلاستيك بالغربية - صور

09:14 م الأربعاء 07 مايو 2025
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الغربية- مروة شاهين:

شب حريق هائل في كسارة بلاستيك بقرية سعدون التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل داخل كسارة بلاستيك بقرية سعدون التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران بعد امتدادها لحقول محصول القمح بجانبي الطريق وجاري السيطرة عليها.

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حريق كسارة بلاستيك مديرية أمن الغربية محصول القمح قرية سعدون
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