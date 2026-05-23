كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى استمرار الأجواء الربيعية خلال ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مدار اليوم.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يميل إلى الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق السريعة

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

هل هناك فرصًا لسقوط أمطار اليوم؟

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ربما تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة خلال اليوم.

ولفتت إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط رياح وتحذيرات من السحب الرعدية

توقعت "هيئة الأرصاد" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة، مع احتمال نشاط رياح قوية مصاحبة للسحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط.

وأكدت "الهيئة" أن السحب الرعدية قد يصاحبها برق وتساقط لحبات البرد في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء التقلبات الجوية.

الأرصاد تناشد المواطنين بمتابعة التحديثات

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الرسمية والتحديثات المستمرة خلال اليوم.

