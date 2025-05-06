محافظ البحيرة: تفعيل سوق "اليوم الواحد" بدءًا من الخميس المقبل

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تفعيل إقامة "سوق اليوم الواحد" بدءًا من الخميس المقبل في جميع مدن ومراكز المحافظة، ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق والمشروعات الإنتاجية، والمرور، والحماية المدنية.

وخلال الاجتماع، وجهت محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لامتحانات نهاية العام، مع التأكيد على تجهيز المقرات والكنترولات بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

و تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتعامل الفوري مع المخالفات، وتشكيل لجان متابعة ميدانية من كافة الجهات المعنية.

و إقامة الشوادر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسواق لضمان توازن الأسعار وتوافر المنتجات.

وشددت عازر على التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمنع أي تجاوزات حفاظًا على الرقعة الزراعية والمصلحة العامة.

وأكدت على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي تعديات في المهد، مع عدم تقنين أي وضع مخالف، وربط المخالفات بمراكز السيطرة والطوارئ، وميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية لمنع تقديم الخدمات الحكومية للمخالفين حتى توفيق أوضاعهم طبقًا للقانون.