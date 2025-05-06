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اعتماد المخطط الجديد لمدينة ناصر ببني سويف

08:05 م الثلاثاء 06 مايو 2025

محافظ بني سويف يعتمد المخطط الجديد لمدينة ناصر ببن

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بني سويف – حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحديث الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر، والذي أُعدّ بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة والوحدة المحلية، ضمن جهود الدولة لتنظيم الامتدادات العمرانية ومواجهة البناء العشوائي.

وأكد المحافظ أن المخطط يُسهم في حماية الرقعة الزراعية وتحسين البيئة العمرانية، مشددًا على أهمية التحديث المستمر للأحوزة العمرانية بما يواكب المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من فرص التنمية المستقبلية.

كما وجّه باستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال تحديث مخططات باقي مدن وقرى المحافظة.

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