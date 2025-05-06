محافظ المنيا يُكرم المزارعين والرائدات الريفيات ويوزع 5 حقول إرشادية

المنيا- جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات حصاد محصول القمح باستخدام الميكنة الزراعية بأحد الحقول الإرشادية بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشاد المحافظ بتجربة قرية الشيخ مسعود في تطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة والآليات المتطورة فى الرى والذى ساهم بدوره في تحقيق إنتاجية مرتفعة مع ترشيد استهلاك المياه، وهو ما يعكس حقيقة ما تشهده الزراعة المصرية من تطوير في الأساليب وتبني نظم الري الحديثة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفلاح المصري وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية .

وأضاف المحافظ أن موسم حصاد القمح يمثل لحظة فرح وفخر للمزارعين، باعتباره واجبًا وطنيًا يمثل أحد أهم المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي.

وخلال الفعالية، أعلن المحافظ عن توزيع 5 حقول إرشادية مجانية لزراعة محصول فول الصويا، استعداداً للموسم الصيفي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بهدف نقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، وتعزيز زراعة المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

من جانبها، أوضحت مديرية الزراعة أن الحقول الإرشادية تُعد نموذجاً عملياً لتطبيق التوصيات الفنية، خاصة لمحصول فول الصويا الذي يمثل مكوناً أساسياً في الصناعات الغذائية والعلفية.

وفي ختام الجولة، كرّم المحافظ عدداً من المزارعين والمزارعات المتميزين في زراعة القمح، والرائدات الريفيات تقديراً لدورهن المجتمعي، إلى جانب مهندسي الإرشاد الزراعي لجهودهم في تقديم الدعم الفني على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، رضا مصطفى رئيس مركز العدوة، والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية.