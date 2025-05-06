5 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 5 أشخاص جراء انقلاب سيارة اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي أمام قرية الروضة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الزراعي أمام قرية الروضة بنطاق المركز.

وتبين إصابة 5 مواطنين بإصابات متفرقة، نقلوا جميعهم إلى مستشفى بركة السبع العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.