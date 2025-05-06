بالصور- محافظ القليوبية يفتتح منافذ "جهاز مستقبل مصر" لتوفير السلع بأسعار مُخفضة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مُخفضة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، والكائنة بامتداد شارع فريد ندا وكوبري وابور الثلج.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وإستمراراً لجهود المحافظة لضبط أسعار السلع الأساسية والتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمعارض الغذائية.

وخلال الافتتاح أوضح محافظ القليوبية، أن الهدف الأساسي من إقامة تلك المنافذ هو توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مُخفضة تتراوح بين 15% و20%، وتضُم المنافذ مختلف السلع الأساسية واللحوم البلدية واللحوم المُجمدة والدواجن الطازجة والمُجمدة والزيوت والألبان والعصائر والمُجمدات والفاكهه، والمنظفات، مُثمناً جهود جهاز « مستقبل مصر للتنمية المُستدامة» في توفير كافة المُنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مُشيراً إلى أهمية التعاون بين المحافظة والجهاز في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في السوق القليوبي.

وتفقد "المحافظ" ومرافقوه منافذ بيع السلع الغذائية واطلع على كافة أسعار السلع الإستراتيجية ومدى توافرها كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والزيوت واللحوم الطازجة والمُجمدة، كما التقى بعددٍ من المواطنين المُترددين على تلك المنافذ الذين أشادوا بالأسعار المُخفضة عن السوق الخارجي وكذلك جودة كافة السلع.

وفي ذات السياق أشار "عطية" إلى أن هذه المنافذ تأتى ضمن خطة المحافظة لضمان وصول السلع الأساسية إلى كافة المواطنين بمختلف المناطق وتُساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة ومحدودة الدخل، مؤكداً على تعميم تلك المنافذ الثابت منها والمُتحرك بجميع أنحاء المحافظة تِباعاً وتوسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين على مستوى المحافظة.

كما تفقد "المحافظ" ومرافقوه نفق الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره وإنارته بالكامل من قبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة بالإضافة إلى تواجد بعض العارضين بشكل مُنسق وحضاري، مُعرباً عن تقديره لحجم الجهود المبذولة في تطوير هذا النفق وظهوره بالشكل اللائق لجموع المواطنين، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جُهداً في توفير كافة سُبل الراحة وتلبية كافة احتياجات المواطنين.