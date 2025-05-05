محافظ القليوبية يكرّم العامل المُحتفى به في عيد العمال

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، العامل سيد عفيفي حسن بحيري، من أبناء عزبة أبو باشا بمدينة بنها، والذي كرّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، وذلك بحضور فوزي صابر، وكيل وزارة العمل بالمحافظة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة كفاح "بحيري" في مهنته اليدوية "مبيض المحارة"، التي التحق بها منذ طفولته، مجسدًا نموذجًا للجد والاجتهاد في سبيل لقمة العيش الكريمة.

وأعرب المحافظ عن فخره بتكريم أحد أبناء المحافظة من جانب رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور العمال في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات القومية، مؤكدًا أن العمال هم العمود الفقري لجهود التنمية، وأن ما تحقق على الأرض من مشروعات في السنوات الأخيرة يُعد ثمرة إخلاصهم في ميادين العمل.

وأشار عطية إلى اهتمام الدولة المتواصل بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة آمنة وكريمة للعمال، دعمًا لدورهم الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم الدعم اللازم للعاملين وتسهيل مهامهم.

من جانبه، أعرب سيد بحيري عن امتنانه للحفاوة التي استُقبل بها، معتبرًا اللقاء تكريمًا لمسيرته المهنية الطويلة، وتأكيدًا على تقدير الدولة لكل من يعمل بإخلاص في موقعه.

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