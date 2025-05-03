"سيد عفيفي".. حكاية مبيض محارة بالقليوبية كرمه الرئيس السيسي فى عيد العمال

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

"النهاردة أنا عايش أجمل لحظات عمري".. بهذه الكلمات عبّر سيد عفيفي بحيري، العامل بمهنة "مبيض محارة" من مدينة بنها، عن سعادته الغامرة بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال.

وأضاف عفيفي، الذي ينتمي إلى فئة العمالة غير المنتظمة: "دعيت للريس بأن ينصره الله على من يعاديه".

يروي سيد عفيفي، ابن عزبة أبو باشا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لـ"مصراوي" قصة علاقته بوزير العمل محمد جبران، والتي بدأت قبل عام عندما نشر مقطع فيديو على "فيسبوك" يتحدث فيه عن معاناة العمالة غير المنتظمة، خاصة في قطاع المعمار والبناء.

"الفيديو لفت انتباه الوزير وتواصل معايا وطلب مقابلتي. فوجئت بالاستقبال الكبير، وتحدثنا عن أوضاع المهنة"، -يقول عفيفي- ونتيجة لهذا اللقاء، حصل عفيفي على 6 منح سنوية، قيمة كل منحة 1500 جنيه، تصرف كل عام.

ويشير العامل البسيط، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى أن أجره اليومي لا يتجاوز 170 جنيهًا، وأنه لا يحصل على عمل سوى يومين أو ثلاثة في الأسبوع.

وأوضح أنه بدأ عمله في مهنة المحارة منذ الصغر، بعد وفاة والده، ولم يكمل تعليمه، ورغم ظروفه الصعبة، حرص على تعليم أبنائه الثلاثة، الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، قائلا: "عندي بنتين وولد، واحدة في معهد فني تجاري، والثانية معها دبلوم تجارة، والابن الأصغر في الصف الأول الإعدادي".

ويختتم سيد عفيفي حديثه بالتعبير عن امتنانه للرئيس السيسي، قائلاً: "رغم انشغاله بهموم ومشاكل كتير داخل مصر وخارجها، إلا أنه لم ينس الطبقة البسيطة والعمال المهنيين اللي بيشتغلوا بصفة غير منتظمة في كل قرى ومدن مصر".