مصرع طالب غرقًا بعد سقوط تروسيكله في ترعة بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب مصرعه، اليوم الاثنين، غرقًا إثر سقوطه بالتروسيكل داخل ترعة في قرية شنهور التابعة لدائرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بسقوط تروسيكل بقائده داخل ترعة في قرية شنهور مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع إبراهيم.م.ف، يبلغ من العمر 13 عامًا، إثر سقوطه بالتروسيكل خلال قيادته داخل ترعة في قرية شنهور مركز قوص، وانتشال الجثة والتروسيكل من المياه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.