داخل صومعة نفرتيتي.. محافظ المنيا يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، اليوم الأحد، انتظام عملية توريد القمح لعام 2025، بصومعة نفرتيتي بدماريس في مركز المنيا.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التشديد على الاهتمام بالمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، بما تمثله من أمن قومي.

جاء ذلك في حضور المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وسعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

خلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول آليات توريد الأقماح بالصومعة، بداية من دخول السيارات الواردة، وأعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة، حتى إصدار بيان بالوزن وكل التفاصيل، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، بوصفها مهمة قومية، والعمل على تشجيع المزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتذليل جميع العقبات، مع مراقبة حالة التخزين بالصوامع.

وأعلن المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ حتى الآن 13 ألفًا و320 طنًا و645 كيلوجرامًا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعًا تخزينًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح الاستراتيجي.

كما التقى كدواني بعدد من المزارعين والموردين للمحصول، موجهًا بتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة؛ لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري.

كما وجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أي شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح عبر الخط الساخن 114، وغرفة العمليات الرئيسية على الأرقام 2320001 و2342200.