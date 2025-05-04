الشوارع غرقانة.. سقوط أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت أماكن متفرقة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة دون التأثير على حركة السير في تلك الأماكن، وذلك ضمن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وكانت مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة أكثر المدن تأثرًا بسقوط الأمطار الغزيرة، بينما هناك بعض القرى الأخرى تأثرت بسقوط الأمطار في مراكز دسوق، ومطوبس، وسيدي سالم بينما هناك انتشارًا كثيفًا للغيوم في سماء المحافظة مع سطوع الشمس على فترات مع تنشيط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لاستمرار سقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، التواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وكلف بضرورة توعية المواطنين، وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه بالتزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.

وكلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.