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لليوم الثاني.. استمرار الأمطار الرعدية على محافظة الغربية

03:25 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    الأمطار الرعدية
  • عرض 4 صورة
    الأمطار الرعدية
  • عرض 4 صورة
    الأمطار الرعدية
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الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية ومدن محافظة الغربية، اليوم الأحد، استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني من أمطار متوسطة ورعدية وانخفاض في درجات الحرارة .

كانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحبها أمطار متوسطة ورعدية، ومن المتوقع انتهاء تلك الموجة غداً الاثنين، حسب توقعات هيئة الأرصاد في بيان رسمي.

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