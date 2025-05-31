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ضبط 13 موبايل وحالة غش في أول أيام امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

04:19 م السبت 31 مايو 2025

دكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر

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كفر الشيخ - إسلام عمار:


أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، رصد غرفة عمليات المديرية العديد من المخالفات خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى اللجان في الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، أكد وكيل الوزارة الدكتور علاء جوده، أن غرفة العمليات بالمديرية رصدت حالة غش لطالب بإحدى اللجان، وضبط 13 محمولا بحوزة 13 طالب، وإحالة ملاحظ للتحقيق لتسهيله الغش باللجنة، وبناء على ذلك جرى تحرير محاضر لهم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنه لا تهاون في محاسبة المخطئين بعد إصدار توجيهاته إلى رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين بينما هناك متابعة مستمرة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأدائهم الامتحانات.

وكان 66 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية فيما عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان.


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الدكتور علاء جوده كفر الشيخ امتحانات الإعدادية
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