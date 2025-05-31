مفوض الأونروا: إيقاف المجاعة في غزة يتطلب إرادة سياسية

غزة- (د ب أ)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم السبت على أن إيقاف المجاعة الجماعية الحالية في غزة يتطلب إرادة سياسية.

وقال إن المساعدات التي يتم إرسالها الآن تسخر من المأساة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح، في منشور أوردته الأونروا على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "عدنا إلى لعبة العتاب، بينما يتضور أهل غزة جوعاً ويحاولون النجاة من القصف الشديد"، مشيرا إلى أن "هناك تقارير تفيد بأن 900 شاحنة تم إرسالها خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف أن "هذا أكثر من 10 % من الاحتياجات اليومية للسكان في غزة، لافتا إلى أن "المساعدات التي يتم إرسالها الآن تسخر من المأساة الجماعية التي تتكشف تحت مراقبتنا".

ولفت إلى أنه "خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام ، عندما رفعت القيود البيروقراطية والأمنية بالإرادة السياسية، جلبت الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا 600 إلى 800 شاحنة في اليوم. لم يتم الإبلاغ عن أي تحويل للمعونة".

وختم لازاريني قائلا :" نحن لا نطلب المستحيل. السماح للأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا والشركاء الإنسانيون بالقيام بعملنا. مساعدة المحتاجين والحفاظ على كرامتهم".





