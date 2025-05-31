محافظ الدقهلية يضبط تلاعبا في وزن الرغيف أثناء جولة على المخابز

الدقهلية- رامي محمود:

ضبط اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نقص بوزن رغيف الخبز البلدي المدعم داخل أحد المخابز بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة وذلك حال قيام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة اليوم بعدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد.

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في الوزن أو تجميع البطاقات أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

وكلف محافظ الدقهلية الفور العقيد خالد ديودار، مدير مباحث التموين بتطبيق أقصى غرامة مالية مع عدم إغلاق المخبز، حرصا على مصالح المواطنين في توفير الخبز، وشدد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف.

في السياق ذاته تفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمنطقة عزبة عقل، وقرية شاوة، وراجع بنفسه وزن الرغيف للتأكد من مطابقته للوزن المقرر والمواصفات، وأشار المحافظ إلى وجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين، أو وجود نقص في وزن الرغيف.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم، ولن يتسامح مع أي فرن يتلاعب بقوت المواطنين.