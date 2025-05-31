ضبط طالب صوّر ورقة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية في أسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

تمكنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من تحديد وضبط الطالب المتورط في تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد دقائق من بدء الامتحان.

وكشف مصدر مسؤول بالمديرية، أن الطالب ويُدعى "أ.م" تم ضبطه داخل لجنة امتحانية بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، عقب قيامه بتصوير ورقة الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه فور اكتشاف الواقعة.

وأوضح المصدر أن غرفة عمليات المديرية رصدت تداول نموذج أسئلة مادة اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان بدقائق، وعلى الفور تم التحقق من صحة الورقة المتداولة وتحديد اللجنة والطالب المسؤول عن التسريب.

وشدد المصدر على أن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، كان قد أصدر تعليمات واضحة بضرورة فتح مظاريف الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الطلاب داخل كل لجنة، ومنع فتحها قبل الموعد المحدد لضمان سرية الامتحانات.

يُذكر أن حوالي 77 ألفًا و812 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية (الدور الأول) في أسيوط يؤدون اليوم امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، موزعين على مختلف لجان المحافظة.





