94 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، والتي يؤدي خلالها (94,327) طالبًا وطالبة الامتحانات داخل (485) لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.



وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج انتهت من مراجعة جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وعقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعا بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على أعمال الامتحانات، عدة اجتماعات مع مديري الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ورئيس المطبعة السرية بالمديرية، بحضور مدير إدارة الأمن بديوان المديرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.



ووجّه وكيل الوزارة وقيادات المديرية بضرورة تنفيذ الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، بما في ذلك حضور الطلاب بالزي المدرسي ومنع ارتداء أي زي مخالف، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



كما تم التوجيه بأهمية التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة جميع الإشغالات بجوار أسوار المدارس المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المخصصة لنقل الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وتأمين اللجان من الخارج لتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.