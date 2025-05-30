رفع 565 طن مخلفات في حملة نظافة بالمنصورة وطلخا

الدقهلية - رامي محمود:



أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تنفيذ حملة نظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع مخلفات بلدية وتراكمات وتجمعات، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، ومنظومة العمل اليومية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة.

وقال مرزوق، إنه إلى جانب حملات النظافة اليومية وفقا لخطة عمل منظومة النظافة، استمرت حملات النظافة بكافة المناطق التي تحتاج لإطلاق حملات فيها، حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير، ورفع جميع تجمعات القمامة بنطاق المدن والمراكز والقرى.



وأوضح المحافظ، أن هذه الحملات تأتي إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية التي تضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع.

من جانبه، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وجرى رفع 565 طن، ونقلهم إلى مصنع التدوير بسندوب، كما تم تقليم الأشجار، وري الحدائق والجزر الوسطي، ورفع كفاءة النظافة العامة بشارع الجيش، وقناة السويس، وشارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، وشارع النوادي، وصلاح سالم، وعدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا.

وكشف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، عن ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وزراعة وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى بعدد من الشوارع، شملت شارع الجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوارع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي، فضلا عن قص الحشائش بالحدائق العامة والجزر الوسطى بنطاق الحي.

وأشار الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، أن السيارات المكنسية كنست الأتربة من شوارع الحي وشملت شارع الجيش وقناة السويس والجمهورية وسعد زغلول، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة.

أما في مدينة طلخا، قال إسلام النجار رئيس المدينة، إن ورديات النظافة على مدار اليوم قامت برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت المكنسات بكنس شوارع صلاح سالم، والنوادي، والبحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع.





