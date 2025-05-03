أمطار غزيرة تضرب دمياط.. الوسطاني الأكثر تضررًا والوحدات المحلية تحرك سيارات الشفط - فيديو وصور

كتب - مصراوي:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة دمياط خلال الساعات الماضية في وضع قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد تحت وطأة كبيرة، حيث ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ في العديد من شوارعها، مما أثر بشكل كبير على حركة السكان وانتقالهم.

ورصد مواطنون عبر فيديوهات وصور تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر ارتفاع منسوب المياه في شوارع القرية، وقيام الأهالي بمساعدة لودر في تحريك سيارة ملاكي تعطلت جراء تجمع المياه.

ومنذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، دفعت الوحدات المحلية فى مدينة كفر سعد بسيارات شفط وكسح المياه للعمل على رفع المياه المتراكمة وتصريفها عبر الأماكن المخصصة، بهدف تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وتجنب أي مشاكل أو معوقات، إلا أن التركيز الأكبر في الوقت الراهن ينصب على قرية الوسطاني، حيث يناشد الأهالي الجهات المعنية بتوجيه المزيد من الجهود والموارد لرفع المياه المتراكمة في شوارع القرية وإعادة الحياة إلى طبيعتها.