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‬سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالقليوبية - صور

06:57 م السبت 03 مايو 2025

سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، وغيوم وطقس غير مستقر.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط أي تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن مؤكداً على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة.

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