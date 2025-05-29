طوارئ شاملة وخدمات مجانية للمواطنين خلال العيد بالسويس

السويس – حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والأحياء استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

وخلال اجتماع موسع عُقد اليوم الخميس بحضور عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية، شدد المحافظ على ضرورة العمل الجماعي ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى إلغاء الإجازات للعاملين في القطاعات الحيوية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مع تحديد أسماء المناوبين خلال عطلة العيد.

وأشار الشاذلي إلى أن المجزر العام بقرية الألبان سيستقبل أضاحي المواطنين مجانًا تحت إشراف بيطري متكامل، مع التأكيد على منع الذبح خارج المجازر واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

كما وجه المحافظ بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والشاطئ العام لاستقبال الأسر، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للترفيه خلال العطلة.

واستعرض مسؤولو المديريات خلال الاجتماع خططهم للاستعداد للعيد، حيث أكدت مديرية الطب البيطري جاهزية المجازر وتوفير أطباء بيطريين للكشف المجاني على الأضاحي، إلى جانب تنفيذ حملات رقابة ميدانية.

كما أعلن أحمد علي، مدير تموين السويس، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة انتظام عمل المخابز وتوزيع المواد البترولية. فيما أشار مدير عام شركة الكهرباء إلى جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الأعطال وضمان استقرار التيار الكهربائي.

من جانبه، أوضح الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية أعدّت 47 ساحة و120 مسجدًا في مختلف الأحياء لصلاة العيد، مع توفير الأئمة والخطباء، بالتنسيق مع مديرية الأمن التي وضعت خطة متكاملة لتأمين الساحات والمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة على مدار الساعة طوال أيام العيد، مع استمرار انعقاد الشبكة الوطنية للطوارئ والأزمات لمتابعة الأوضاع والتنسيق مع غرف الطوارئ بالأحياء والمديريات لتأمين سير الخدمات بسلاسة.