المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية السروهيت التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، عقب صلاة عصر اليوم الخميس، جثمان اللواء حازم مشعل وكيل الإدارة العامة للمرور، وذلك بمشاركة مئات المُشيعين وبحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية.

وكان وكيل الإدارة العامة للمرور قد لقي مصرعه في حادثة دهس خلال تفقده أحد الأكمنة المرورية بطريق وادي النطرون العلمين الصحراوي، بعد دخول سيارة ميكروباص مُسرعة في قوة كمين كانت متوقفة خلال عملها، وألقي القبص على سائق الميكروباص المتسبب بالحادث.

وقررت نيابة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عادل حمودة، تحت إشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، التصريح بدفن جثمان اللواء حازم مشعل، وكيل الإدارة العامة للمرور إثر اقتحام سيارة ميكروباص الكمين أثناء تأدية عمله، بطريق العلمين.

نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى وادي النطرون التخصصى، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، والتي سمحت لاحقًا بالتصريح بدفنه.