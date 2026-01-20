إعلان

جناحها مكسور.. الحماية المدنية تنقذ "بومة" عالقة بعقار في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر

12:21 م 20/01/2026
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (1)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (4)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (5)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (3)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (2)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (6)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (8)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (10)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (11)
    الحماية المدنية تنقذ بومة عالقة بعقار في الإسكندرية (9)

الإسكندرية – محمد عامر:

أنقذت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية "بومة" عالقة بجدار عقار بمنطقة العطارين بحي وسط، بعد كسر جناحها وعجزها عن الطيران.

كان جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، تلقى بلاغًا من مواطنين يفيد وجود بومة عالقة منذ أكثر من يوم بعقار بمنطقة العطارين بحي وسط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وقال ولي الدين سعودي، أحد أعضاء فريق الهلال الأحمر بالإسكندرية، إنه فور تلقي البلاغ جرى تكليف لجنة من جهاز شئون البيئة وقوات الحماية المدنية والتوجه إلى موقع البلاغ.

وأضاف أنه جرى إنقاذ البومة من قبل رجال الحماية المدنية باستخدام السلم الهيدروليكي وتبين أن جناحها مسكور وتلقت الرعاية البيطرية اللازمة وجاري متابعتها بحديقة حيوان الإسكندرية، لحين إطلاقها مرة أخرى.

