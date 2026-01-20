رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية بعدد من معاهد فتيات قها وسنهرة وترسا، وذلك من داخل لجنة معهد فتيات قها، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وهدفت الجولة إلى متابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على توافر المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، حيث تفقد رئيس المنطقة أعمال اللجان والكنترولات، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحاناتهم اليوم في مواد القرآن الكريم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما أدى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقون على الشهادة الإعدادية امتحانات مادة أصول الدين «الورقة الثانية – التوحيد والسيرة».

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية على أهمية توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط، وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات، مع التأكيد على الدقة في أعمال الامتحانات الشفوية، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

ورافق رئيس المنطقة خلال الجولة الشيخ محمود هزاع، رئيس لجنة فتيات قها، حيث جرى التأكيد على استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات، وضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على مصلحة الطلاب وحسن انتظام العملية الامتحانية.