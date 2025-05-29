المنيا – جمال محمد:

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، واستهل الجلسة بتكريم اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، بمناسبة بلوغه السنَّ القانونية للتقاعد، تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة العمل التنفيذي ومسيرته الحافلة بالعطاء.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للسكرتير العام، مشيدًا بما قدّمه من أداء منضبط ومتميز في إدارة الملفات المختلفة، ومؤكدًا أن المحافظة تنتهج نهجًا راسخًا في تكريم النماذج المخلصة والمتميزة، عرفانًا بما بذلوه من جهد وإخلاص خلال فترة عملهم.

وعقب مراسم التكريم، ناقش المجلس عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ووجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، مع التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية للمخابز، والأسواق، والمجازر، والمستشفيات، والوحدات الصحية، لضمان توافر السلع الأساسية، وسير الخدمات بكفاءة للمواطنين، بالتزامن مع متابعة حالة المراسي والمعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تابع المحافظ الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي تبدأ السبت المقبل 31 مايو، وتستمر حتى 4 يونيو، بمشاركة 117 ألفًا و858 طالبًا وطالبة، موزعين على 497 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة التسعة.

وأشار إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، المقررة منتصف يونيو المقبل، داخل 93 لجنة تستوعب نحو 34 ألفًا و836 طالبًا وطالبة، فضلًا عن امتحانات الدبلومات الفنية الجارية حاليًا في 136 لجنة، لما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة، مع التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة اللحظية وضمان الانضباط.

وعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع خطة المديرية لاستقبال العيد، مشيرًا إلى توافر الخبز، واسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية، ومواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار. كما أوضح أن كميات القمح المورَّدة منذ بداية الموسم بلغت نحو 470 ألف طن.

وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من مشروعات الخدمات والتنمية؛ حيث تم اعتماد إنشاء وحدة صحية بقرية كفر خزام بمركز ديرمواس، وتخصيص قطعة أرض بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط لإقامة دار لرعاية الأيتام، إلى جانب الموافقة على إنشاء مجمع أزهري بقرية بني المستجدة بمركز بني مزار بجهود ذاتية، فضلًا عن إنشاء وتطوير عدد من المدارس بمركزي مغاغة وبني مزار، من بينها مدرسة "الأحرار الإعدادية بنين" بقرية ماقوسة، والتي ستشهد إضافة فصول تعليمية جديدة لدعم الكثافات الطلابية.

كما أقر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على كل شادر غير مرخص خارج نطاق سوق ماقوسة الحضاري، استجابةً لمطالب تجار الجملة، وتنظيمًا لحركة التجارة ومنع التكدس والعشوائية، خاصة في المناطق المحيطة بقرى طوة، والبرجاية، ودمشير، وطهنشا، وأبو يعقوب، وبني أحمد، وصفط الخمار، وتلة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، وممثل المستشار العسكري، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو الشركات والهيئات المعنية.