محافظ المنيا يهنئ الأقباط بموسم السيدة العذراء

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، اليوم الأربعاء، وقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بموسم السيدة العذراء، وكان في استقباله الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط.

وأكد المحافظ أن هذه الاحتفالات تمثل نموذجاً حياً لتكاتف المواطنين ومحبتهم ومشاركتهم بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام، لافتاً إلى أن روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسري في جسد الوطن ستظل دائماً مصدر قوة وتماسك لمصر في مواجهة التحديات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال زيارته، أعرب المحافظ عن تقديره لتاريخ الدير العريق والمعالم الأثرية الموجودة به وأهميته الروحية في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان وتشجيع الحوار بين الثقافات، مؤكداً أهمية الحفاظ على التراث الديني والثقافي لمصر لما له من قيمة تاريخية واقتصادية عظيمة، وبما يضمن نقل القيم والتقاليد للأجيال القادمة ويساعد في الحفاظ على الاستمرارية الثقافية، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة والمكثفة للتأكد من تقديم كافة الخدمات بالمنطقة على أكمل وجه، موجهاً باستمرار تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية لضمان سلامتهم، كما شدد على مراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة وتوفير منتجات آمنة وصحية للزوار، وتكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك الحملات المرورية لضبط حركة المرور وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة فورية للاحتفالات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال، والواقع بنطاق مراكزهم. وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل على مدار الساعة وتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

من جانبه، أشار الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إلى أن دير جبل الطير يُعد من أهم الأديرة القبطية في مصر، ويشهد العديد من الزيارات من مختلف أنحاء العالم، موضحا أن الدير يعود تاريخه للقرن الرابع الميلادي، وهو أحد المحطات الهامة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة،حيث تم رفع كفاءة المنطقة بالكامل، وشملت الأعمال تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، أعمال رصف بمدخل الدير، تطوير الطريق السياحي، تركيب لوحات إرشادية، تمهيد الطرق المؤدية للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير والإنارة.

وأعرب الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، عن ترحيبه بزيارة محافظ المنيا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الترابط والانتماء لوطننا العزيز مصر، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومزيداً من الجهد والعطاء.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأنبا بفنتيوس محافظ المنيا “مفتاح الحياة”، وهو رمز هيروغليفي مصري قديم كان الأكثر استخداماً في الكتابة والفن المصري لتمثيل كلمة “الحياة"، كما حرص الوفد الزائر على التقاط الصور التذكارية مع رجال الدين داخل الدير تعبيراً عن الروابط الأخوية والاحترام المتبادل بين الطرفين.

رافق المحافظ خلال الزيارة عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.