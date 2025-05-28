إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على تخصيص 750 متر مربع بمدينة بنها لإنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بمحافظة القليوبية.

وقال محافظ القليوبية، إن الفرع الجديد لدار الإفتاء المصرية بمحافظة القليوبية سوف يقدم خدماته لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

من ناحية أخرى شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد محافظ القليوبية على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة والبالغ عددها 30 مجزرًا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحاً طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.