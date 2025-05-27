الإسكندرية – محمد عامر:

تبدأ الشركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس"، إحدى شركات قطاع البترول، بدءًا من منتصف ليل غدٍ الأربعاء، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط أمام الموقف الجديد غرب الإسكندرية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ستجرى إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وطالبت المحافظة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز، موضحةً أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستجرى بأعلى معايير الجودة والسلامة.