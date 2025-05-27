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بالحشرات والشوائب.. التحفظ على 900 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة (صور)

05:43 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    التحفظ على 900 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة (1)
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    التحفظ على 900 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة (4)
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    التحفظ على 900 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة (3)
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    التحفظ على 900 لتر ألبان فاسدة بالبحيرة (2)
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري في البحيرة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية، اليوم الثلاثاء، استهدفت مراكز تجميع الألبان ومنتجاتها وسيارات نقل الألبان بنطاق مركز دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 900 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية على كافة المنشآت ومراكز تداول الأغذية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق.

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