العثور على جثمان فتاة في حالة تيبّس داخل شقة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، على جثمان فتاة في حالة تيبّس تام داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن معاشات الهيئة بالقرب من مزلقان الدوحة على الطريق الدائرى.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وانتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبيّن وجود جثمان لفتاة تُدعى "سيمون. ع.أ"، تبلغ من العمر 30 عامًا، وتقيم بمنطقة الشيخ زايد، فارقت الحياة منذ عدة أيام، وفقًا للمعاينة الأولية.

وجرى نقل الجثمان إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا لكشف ملابسات الوفاة وأسبابها، مع استدعاء شهود العيان وسكان العقار للاستماع إلى أقوالهم.