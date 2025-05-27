مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم في بئر صرف صحي بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه وأُصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي أثناء تنفيذ أعمال تطهير بمركز البداري في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط ثلاثة عمال داخل بئر صرف صحي خلال قيامهم بأعمال تطهير.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثة العامل "طارق. س. ج" (27 عامًا)، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي.

كما جرى إنقاذ كل من "محمد. أ. م" (21 عامًا)، مقيم بقرية منقباد، و"أحمد. ع. ت" (50 عامًا)، مقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وهما في حالة إصابة، ما استدعى نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى البداري المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.