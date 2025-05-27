تداول 13 ألف طن بضائع و821 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 821 شاحنة و 170 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 4170 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و469 شاحنة و 160 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 352 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وعمان، وكان قد استقبل الميناء أمس السفن "الحرية2 ، القاهرة، ALCUDIA EXPRES ، ومغادرة السفينتين القاهرة و PELAGOS EXPRESS.

ويشهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء تداول 2700 طن بضائع، و 330 شاحنة من خلال وصول وسفر السفن "سينا، الحسين، آيلة".