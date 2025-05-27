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اشتعال سيارتي نقل وملاكي في تصادم على الطريق الإقليمي بالقليوبية

12:31 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

اشتعال سيارتي نقل وملاكي أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اشْتَعَلَتْ سيارتان، إحداهما ملاكي والأخرى نقل، في حادث تصادم على طريق بنها الإقليمي بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى السيارات المجاورة، وذلك دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اشتعال سيارتين، ملاكي ونقل، إثر تصادمهما بطريق بنها الإقليمي.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة الكاملة على الحريق، دون حدوث خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي تعرضت لاحتراق شديد في جميع أجزائها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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