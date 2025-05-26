شاب يُنهي حياته بإلقاء نفسه أمام قطار في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شهدت منطقة العبودي بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا على إنهاء حياته بإلقاء نفسه أمام قطار قادم من كوم أبو راضي، وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية حادة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بلاغًا من قسم شرطة الفيوم أول، يُفيد بقيام شاب يُدعى أحمد.ا.ا، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، بالانتحار عبر إلقاء نفسه أمام القطار في المنطقة القريبة من منزله.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات الأولية، التي أجراها المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية وميول انتحارية، وأنه غافل أسرته وغادر المنزل قبل أن يُلقي بنفسه أسفل القطار من منطقة محظور عبورها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.