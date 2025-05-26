نفوق 9 رؤوس ماشية وحصان في حريق دواوير بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

اندلع حريق هائل في 6 دواوير لتربية الماشية بعزبة الطين، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، نتيجة اشتعال نيران مخلفات زراعية في أرض أحد المزارعين، ما تسبب في نفوق 9 رؤوس ماشية وحصان.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع الحريق. وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ9 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، للسيطرة على الحريق.

وأوضحت التحقيقات أن المزارع أشعل نيران بقايا تنظيف أرضه من زراعة القمح، حيث أدت الرياح الناتجة عن التقلبات الجوية إلى انتقال النيران إلى دواوير الماشية واشتعالها.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، فيما سلم المزارع نفسه للشرطة للتحقيق.

كما توجه مسؤولو مديرية الزراعة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري إلى موقع الحادث لحصر الخسائر، والتعامل مع الماشية النافقة عبر دفنها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.