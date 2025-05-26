إعلان

نفوق 9 رؤوس ماشية وحصان في حريق دواوير بالدقهلية

05:57 م الإثنين 26 مايو 2025

حريق دواوير بالدقهلية أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية – رامي محمود:

اندلع حريق هائل في 6 دواوير لتربية الماشية بعزبة الطين، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، نتيجة اشتعال نيران مخلفات زراعية في أرض أحد المزارعين، ما تسبب في نفوق 9 رؤوس ماشية وحصان.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع الحريق. وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ9 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، للسيطرة على الحريق.

وأوضحت التحقيقات أن المزارع أشعل نيران بقايا تنظيف أرضه من زراعة القمح، حيث أدت الرياح الناتجة عن التقلبات الجوية إلى انتقال النيران إلى دواوير الماشية واشتعالها.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، فيما سلم المزارع نفسه للشرطة للتحقيق.

كما توجه مسؤولو مديرية الزراعة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري إلى موقع الحادث لحصر الخسائر، والتعامل مع الماشية النافقة عبر دفنها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق دواوير بالدقهلية نفوق 9 رؤوس ماشية دواوير لتربية الماشية محافظة الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف بنكي الأهلي ومصر الشهادة الدولارية للعائد التراكمي.. ما البدائل؟
هل "مستقبل وطن" قادر على حسم الأغلبية؟.. 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد
"كلب وسيارة ومشاجرة أطفال".. تحقيقات في بلاغات متبادلة بين زينة ورجل أعمال
من المسجد للمقابر.. رحلة أحمد الدجوي الأخيرة- فيديوهات وصور