حبس موظف مفصول انتحل صفة وكيل النائب العام بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس موظف مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على خلفية اتهامه، بانتحال صفة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، و إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين بالصفة المنتحلة.

كانت مديرية أمن البحيرة رصدت صفحة مزيفة تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، و تبين أن وراءها" م ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول منذ 3 سنوات لسوء السلوك.

جرى ضبط المتهم والهاتف المحمول والتحفظ عليه، وبفحصه تبين وجود الصفحة، وكذلك الرسائل بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة، اعترف بارتكابها وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات