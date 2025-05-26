إعلان

ارتفاع كمية القمح الموردة في بني سويف إلى 234 ألف طن

01:32 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد هاني غنيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ارتفاع كمية القمح الموردة للشون والصوامع في المحافظة، إلى 234 ألفًا و598 طناً منذ بدء موسم التوريد.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بلغت 108 آلاف و485 فداناً، بمتوسط إنتاجية متوقعة تٌقدر بنحو 22 أردبا للفدان، لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين.

كان المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام محصول القمح المحلي برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين"مقرراً"، ومدير الرقابة التموينية، و رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، فضلا عن بعض التنفيذيين المعنيين، للإشراف ومتابعة عملية الاستلام والتوريد للمحصول، وتلافي أية معوقات، لأعمال التوريد بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد هاني غنيم بني سويف القمح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية