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وفاة 3 عمال اختناقًا داخل بيارة صرف صحي في الإسماعيلية

03:06 م الأحد 25 مايو 2025

بيارة صرف صحي - ارشيفية

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقى 3 عمال مصرعهم أثناء قيامهم بأعمال تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية.

كانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلقت بلاغًا بوجود حالات اختناق بين عدد من العمال، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف الإسماعيلية، التي نقلت المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، إلا أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم قسم الطوارئ.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحايا تعرضوا للاختناق نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء تنفيذهم أعمال التنظيف داخل البيارة دون توفر وسائل الحماية اللازمة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، والوقوف على ملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بيارة صرف صحي الإسماعيلية المنطقة الصناعية
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