محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

المنوفية- أحمد الباهي:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بمكتبه لقاءاته اليومية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

في بداية اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لـ 3 حالات إنسانية من نواحي قويسنا وأشمون وشبين الكوم مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة، موجهًا بتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لإحدى الحالات "مريضة سرطان" وتعول أطفال أيتام لتوفير مصدر رزق ثابت لهم.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لشكاوى أهالي قرية أبو عوالي بأشمون يلتمسوا سرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية لرفع المعاناة عن كاهلهم، ووجه المحافظ مسئولى مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بسرعة تلافي كافة الملاحظات التي تعوق تشغيل المشروع تمهيداً لدخوله الخدمة في أقرب وقت وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوي علي الطبيعة، أحدهم لمواطن مقيم بنطاق حي غرب شبين الكوم يتضرر من قيام أحد جيرانه بمخالفة الاشتراطات الهندسية للمبنى مما يعوق توصيل خدمة الغاز الطبيعي للبرج، والأخرى بشأن قيام مواطن بالتعدي علي أرض مركز شباب أبو نشابة بالسادات، موجهاً بسرعة تنفيذ الإزالة الفورية إذا ثبتت المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 26 حفاظًا علي أراضي أملاك الدولة والمال العام.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة لفحص شكوى مواطن من ناحية ميت البيضا بالباجور يتضرر من تعدي أحد جيرانه علي الشارع العام مما يلحق به الضرر، مشددًا باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الضوابط والقوانين.