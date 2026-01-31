بورصة الكتب.. إصدارات التراث والترجمة وحكاية مصر الأكثر مبيعا

الرعاية الصحية: إجراء 135 ألف عملية تدخل جراحي من خلال 7 مستشفيات بالإسماعيلية

كتب- محمد لطفي:

تشهد الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا كبيرا، وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن نشر قوائمها الأولية للإصدارات الأكثر مبيعا في جناحها خلال المعرض.

وبخلاف سلاسل "الذخائر" و"الهوية" و"ذاكرة الكتابة"، تنوعت الإصدارات بين سلاسل "آفاق عالمية"، و"حكاية مصر"، وكتب العقاد، بالإضافة إلى الإصدارات خارج السلاسل.

وأشارت إدارة التسويق بمنافذ قصور الثقافة بالمعرض إلى أبرز الكتب الأكثر مبيعا في الدورة الحالية، والتي شملت:

1- "مطبعة البابي الحلبي.. ودورها في حركة الطباعة والنشر في مصر والعالم العربي 1859-1962" للدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والذي يستعرض تاريخ الطباعة في الشرق العربي ومصر، ودور المطبعة في تطوير حركة النشر والتوزيع، وتأثيرها على التعليم والوعي المجتمعي.

2- "يوميات العقاد"، الذي يعكس التجربة الفكرية والسياسية والاجتماعية والأدبية للعقاد، مع التأكيد على السعي للحقيقة ونشر قيم الجمال والعدل.

3- "ساعات بين الكتب" للعقاد، موسوعة فكرية تتناول أهم الإصدارات الثقافية العالمية، وتبرز دور الكلمة والأفكار في تطوير المجتمعات فكريا وثقافيا.

4- "رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، أحد أشهر كتب الرحلات في التاريخ، يصف الرحلات والأشخاص والعادات والأطعمة التي صادفها ابن بطوطة خلال 30 عاما من السفر.

5- "الإمتاع والمؤانسة" لأبو حيان التوحيدي، يكشف عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والسياسية للحقبة التي عاشها، موضحا طريقة تدوين المحادثات بينه وبين الوزير أبى عبد الله العارض.

6- "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" للدكتور زكي مبارك، ويحلل التصوف كظاهرة روحية وأدبية وأخلاقية في التراث الإسلامي بعيدا عن التعصب المذهبي.

7- "مدرسة القضاء الشرعي 1907-1930" للدكتور عمر مصطفى لطف، ويعيد قراءة تجربة المدرسة بوصفها محطة أساسية في تاريخ الفكر الثقافي المصري، مستعرضا تاريخ تأسيسها وأعلامها.

8- رواية "منزل الأموات" لدوستويفسكي، تعكس حياة السجن وشقاءه، وتنقل النقد الاجتماعي للنظام السجني في روسيا.

9- رواية "الطلسم" للكاتب والتر سكوت، من كلاسيكيات الروايات التاريخية، وتدور أحداثها في أجواء الحروب الصليبية.

10- مسرحية "أهمية أن تكون جادا" لأوسكار وايلد (1895)، كوميديا اجتماعية ساخرة تنتقد المجتمع الفيكتوري وتبرز أهمية الصدق والاستقامة.

11- مسرحية "العادلون" لألبير كامو (1949)، تستند إلى أحداث حقيقية في روسيا القيصرية، وتتناول صراعا أخلاقيا حول مشروعية العنف والثورة والعدالة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأكثر من 130 عنوانا، من خلال جناحها بصالة 1 جناح B3، ضمن سلاسل متعددة تشمل: "الذخائر"، "حكاية مصر"، "الهوية"، "الفلسفة"، "الدراسات الشعبية"، "آفاق الفن التشكيلي"، "نصوص مسرحية"، "آفاق عالمية"، "آفاق السينما"، "ذاكرة الكتابة"، و"العبور"، إلى جانب الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، وكتب ومجلات الأطفال، وإصدارات النشر الإقليمي.

وقد حصدت إصدارات الهيئة جائزتين في الدورة الـ57، لكل من: ديوان "فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها" للشاعر سعيد شحاتة عن شعر العامية، ومسرحية "رحلة العائلة المقدسة" للكاتب المسرحي صلاح عبدالحليم عن المسرح.

ويشرف على إصدارات الهيئة بالمعرض لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، والإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.